AA 04 Mart 2021 Perşembe 18:25 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 21:49

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Bakan Akar ve komutanlar Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğramış, 11 personel şehit olmuş, 2 personel yaralanmıştı.

Türkiye'deki yabancı misyonlardan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşılan mesajda, "ABD Büyükelçiliği olarak, #Bitlis'teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, "Bitlis'te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını ifade ederek, "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye'ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı mesajında, "Türkiye ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan acı hadise dolayısıyla Türkiye Devleti, halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diler; Yüce Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet; yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Sybiha, mesajında "Türkiye'nin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter hesabından yapılan paylaşımda, helikopter kazası haberinin acıyla öğrenildiği belirtilerek, "Bu üzücü anda Türk halkının yanındayız, hayatını yitirenlerin ailelerine kalben başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.