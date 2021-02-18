Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

DHA 18 Şubat 2021 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:57

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, mevcut hava durumu ve meteorolojik verilere dayanılarak yapılan değerlendirmeler sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il genelindeki resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 2 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.