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Bingöl'de yola fırlayan at panelvana çarptı: Ölü ve yaralılar var

Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde yola aniden çıkan ata çarpan panelvandaki 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi tedavi altına alındı. Başıboş hayvan kaynaklı kaza bir kez daha can aldı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 23:57 - Güncelleme:
Bingöl'de yola fırlayan at panelvana çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Bingöl-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Yola aniden çıkan bir ata çarpan panelvan sürücüsü ve araçtaki yolcular ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PANELVAN YOLA ÇIKAN ATA ÇARPTI: 3 KİŞİ YARALANDI

S.K. idaresindeki 12 AC 658 plakalı panelvan, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde yola aniden çıkan ata çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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  • panelvan kazası
  • Bingöl-Erzurum kara yolu

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