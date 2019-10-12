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Bingöl'de yolcu midibüsü devrildi: 25 yaralı

Bingöl'de yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

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Fuat Korkutan yönetimindeki 12 AGG 10 plakalı midibüs, Bingöl-Diyarbakır kara yolu Doğanca köyü yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla midibüsten çıkarılan 25 yaralı yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Genç ilçesi ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

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