17 Ağustos 2025 Pazar
  • Bingöl'de zehirlenen 4 kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Güncel

Bingöl'de zehirlenen 4 kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

17 Ağustos 2025 Pazar 19:20
Bingöl'de zehirlenen 4 kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde yaşayan 4 kişi, gıda zehirlenmesi yaşadıklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hastalara burada ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaların hızlı nakledilmesi için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

Helikopterle bölgeden alınan hastalar, 4 sedyeli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Hastaların sağlık durumlarının hastanede takip edildiği ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, sürece destek veren Bingöl Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ile Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür edildi.

