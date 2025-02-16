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Bingöl'de zorla kaçırma girişimine tutuklama

Bingöl'de bir şahıs, tanımadığı bir kişi tarafından zorla bir araca bindirildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Bingöl'de zorla kaçırma girişimine tutuklama
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Olay, merkez Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tanımadığı şüpheli şahıs tarafından plakasını bilmediği bir araca zorla bindirildi. Ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada 1 adet tüfek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Eski Kadın Doğum Hastanesi binasının içerisinde hırsızlık amaçlı şahısların bulunduğu bilgisi üzerine ekiplerce yapılan çalışmada çalınan malzemelerin toplu halde olduğu görüldüğü ve kaçmaya çalışan 3 şüphelinin ise yakalandığı bildirildi.

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