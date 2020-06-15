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Bingöl'deki depremde son dakika... Bingöl'de 5,6'lık yeni deprem!

Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi! Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre 5,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Bingöl'ün Kaynarpınar-Karlıova mevkiinde bugün saat 09,51 sularında gerçekleşti. Bingöl'deki deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ ve Erzincan gibi çevre illerde de hissedildi. İşte Bingöl'den gelen son dakika haberi ve son depremlerin ayrıntıları

15 Haziran 2020 Pazartesi  10:19 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:19
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SON DAKİKA... Bingöl'de dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah yeni bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi sitesi KOERİ'den verilen son dakika ve son depremler bilgisine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde yeni bir deprem daha oldu. Bingöl'deki deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. 

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar olan 5,6 büyüklüğünde deprem, köylerdeki hasar alan bazı evlerin yıkılmasına sebep oldu.

Kandilli'den yapılan son deprem açıklamasında dakikalar sonra Bingöl'deki depremin büyüklüğü 5,5 olarak revize edildi. Depremin şiddetli gerçekleştiği ve çevre illerden de sarsıntı olarak hissedildiği aktarıldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde dün yaşanan depremde bir korucu şehit oldu, yaralanan 18 kişi de hastanelere kaldırıldı.

120'NİN ÜSTÜNDE ARTÇI DERPEM!

Bingöl'de dün akşam yaşanan 5,9'luk depremden bu yana 120'nin üstünde artçı deprem oldu. Depremin yaralarının sarılması için tüm ekipler seferber olurken, artçı sarsıntılar da sürüyor.

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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