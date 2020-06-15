Bingöl'deki depremle ilgili konuşan Bakan Pakdemirli: İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Bingöl'deki deprem) İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş. Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık.'
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:33