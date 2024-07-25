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  • Bingöl'deki korkunç olayda ölen yaşlı adam toprağa verildi
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Bingöl'deki korkunç olayda ölen yaşlı adam toprağa verildi

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Bingöl'deki korkunç olayda ölen yaşlı adam toprağa verildi
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Budancamanak'ın cenazesi işlemlerinin ardından Bingöl'den cenaze aracı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi.

Yakınları tarafından alınan cenaze, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Burada, Budancamanak'ın ailesi, akrabaları ve yakınları üzüntü yaşadı.

Kılınan namazının ardından Budancamanak'ın cenazesi, Dedeler Mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Budancamanak'ın 8 çocuğu, 11 torunun olduğu ve yaşlılığa bağlı hastalıklarının bulunduğu öğrenildi.

- OLAY

Bingöl'de, dün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

  • Mersin Tarsus
  • Bingöl bıçaklı saldırı
  • bingöl

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