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Bingöl'deki orman yangınına 3'üncü günde müdahale sürüyor

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

DHA31 Ağustos 2021 Salı 10:19 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 10:20
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Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 28 Ağustos günü öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan da takviye ekipleri gönderildi. 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla 100 kişilik ekip karadan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki helikopter de havadan alevlere müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarında 3'üncü güne girildi. Bölge halkı da ekiplere destek verdi. Etkili rüzgar ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yer ekiplerinin müdahalede güçlük yaşadığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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