10 Ağustos 2025 Pazar
  • Binler Ayasofya'da tek yürek! ''Gazze'ye Umut Işığı Ol'' yürüyüşüne katılan sayısı belli oldu
Güncel

Binler Ayasofya'da tek yürek! ''Gazze'ye Umut Işığı Ol'' yürüyüşüne katılan sayısı belli oldu

Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının, 'Gazze'ye Umut Ol' sloganıyla İstanbul'da düzenledikleri yürüyüş ve programa 100 binden fazla kişinin katıldığı öğrenildi.

10 Ağustos 2025 Pazar 07:14
Binler Ayasofya'da tek yürek! ''Gazze'ye Umut Işığı Ol'' yürüyüşüne katılan sayısı belli oldu
İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, yoğun katılıma sahne oldu.

Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilerleyen vatandaşlara, yürüyüş sonunda hitap etti.

Konuşmanın ardından Filistinli kız öğrenci, şair Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde" şiirini okudu.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesiyle son buldu.

Öte yandan program, Türkiye Gençlik STK'leri Platformu, Türkiye Gençlik Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve binlerce vatandaşın katılımıyla tamamlandı.

Yürüyüş ve programa 100 binden fazla kişinin katıldığı öğrenildi.

