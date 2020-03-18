İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,474
  • EURO
    7,0509
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    86300.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Binlerce beğeni aldı... Koronavirüse savaş açtı
Güncel

Binlerce beğeni aldı... Koronavirüse savaş açtı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın küçük yaştaki oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:24
ABONE OL

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu, koronavirüsten korktuğu için evdeki tüm kıyafetleri banyoda yıkadı. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun kamera görüntülerini, sosyal medyada paylaştı. Çomaklı'nın, "En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor. 'Ne yaptın böyle' deyince, suçluluk duygusundan ağlamaya başladı. Ben de kısa da olsa videosunu çektim. Annesi baygınlık geçirecek. Bunları nerede, nasıl kurutacağız?" yazısıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ankara'da sahte dezenfektan operasyonu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Koronavirüsü bitiriyor
Koronavirüsü bitiriyor

Koronavirüsü bitiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.