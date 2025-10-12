İSTANBUL 18°C / 12°C
12 Ekim 2025 Pazar
Güncel

Binlerce genç TÜGVA ile sabah namazında buluştu

'Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul' öncülüğünde ortaokul, lise ve üniversiteli 1500'e yakın genç, Taksim Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

AA12 Ekim 2025 Pazar 15:58
Binlerce genç TÜGVA ile sabah namazında buluştu
ABONE OL

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 1500 gencin sabah namazını birlikte kılmak için Taksim Camisi'nde buluştuğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın erken saatlerinde omuz omuza saf tutan gençler, namazın ardından tekbirlerle, salavatlarla cami avlusunu adeta bir manevi atmosferle doldurdu. İstanbul'un gül bahçesi olması duasıyla, Peygamber Efendimiz ve Mus'ab bin Umeyr hazretlerinin hayrına dualar edildi. Gençlerin coşkusu ve samimiyetiyle Taksim Camisi, bu sabah bambaşka bir ruhla yankılandı."

