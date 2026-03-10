Binlerce kilometre uzaktan geldi! Perulu kadın, İstanbul'da turistlere İslam'ı anlatıyor

Amira'nın hayatı, yaklaşık 20 yıl önce gördüğü bir rüya ile değişti. Rüyasında gördüğü uzun bir yolun ardından beliren cami için uzun yıllar araştırma yapan Amira, ülkesinde tanıştığı Perulu bir Müslüman sayesinde İslam'la tanıştı.

Peru'nun başkenti Lima'da yaşayan ve çevresinde neredeyse hiç Müslümanın bulunmadığı, İslam kültüründen tamamen uzak bir ortamda aldığı bu büyük karar, hem ailesi hem de çevresi tarafından ciddi tepkiyle karşılandı.

Amira, yaşadığı tüm zorluklara ve engellemelere rağmen kalbinde hissettiği inanç duygusunun peşinden gitmeyi seçti.

Müslüman olduktan sonra Peru'nun başkenti Lima'dan bir gezi için İstanbul'a gelen Amira, o günden sonra "gerçek vatanım" dediği Türkiye'den ayrılmadı ve kalbini huzurla buluşturan İslam'ı turistlere anlatarak hem ön yargıları kırdı hem de birçok kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.

Yaklaşık 13 yıldır İstanbul'da yaşayan ve kendine yeni bir hayat kuran Amira, Süleymaniye Camisi'nde Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüsü olarak İspanyolca bilen turistlere İslam'ı anlatıyor.



"PERU'DA İSLAM NEREDEYSE HİÇ BİLİNMİYOR"

Yaşamını AA muhabirine anlatan Amira, Müslüman olmadan önce hayatında hiçbir cami görmediğini ve hiçbir Müslümanla tanışmadığını söyledi.

Kendisini çok etkileyen bir rüya gördüğünü, rüyada uzun bir yol ve sonunda bir mimari eserin belirdiğini fakat o dönem bunun cami olduğunu anlamadığını belirten Amira, "Rüyamda çok güzel bir cami görmüştüm ve ona doğru yürümek istiyordum. Aslında caminin ne olduğunu bile bilmiyordum ve araştırmaya başladım. Bunun bir cami olduğunu fark ettim. Etrafımda araştıracak hiçbir şey yoktu. Birkaç yıl sonra Perulu bir Müslüman ile tanıştım. Yine bir ramazan ayıydı, onun inancı için aç kalmasından çok etkilendim. Bana İslam'ı anlattı ve kitaplar verdi. Birkaç ay sonra kiliseye girmek istemedim." dedi.

Amira, aylar süren araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdiğini ve çevresinin bu karara tepki gösterdiğini söyledi.

İslam'ın kendi kültürlerine çok uzak bir din olduğuna dikkati çeken Amira, "Peru'da İslam neredeyse hiç bilinmiyor. Karar vermek çok zor oldu. Hiçbir Müslüman tanıdığım yok, hiç cami yok. 5 vakit namazı nasıl kılabilirim, ailemin tepkisi ne olur diye çok endişelendim. Sonunda kesin olarak kalbimde bunu hissettim ve Müslüman oldum. Ailem ve çevrem olumlu karşılamadı ama vazgeçmedim. Ailem iki yıl sonra kararımı kabul etti." diye konuştu.

"GERÇEK VATANIM TÜRKİYE OLDU"

Türkiye'ye geliş hikayesini de anlatan Amira, bir organizasyonun davetiyle 13 yıl önce ilk kez İstanbul'a geldiğini söyledi.

İstanbul'a geldiği andan itibaren çok güzel karşılandığını dile getiren Amira, "İstanbul'a uçaktan indiğim andan itibaren çok güzel davrandılar. Kendimi burada yabancı gibi değil, memleketimde gibi hissettim. Türkiye gerçek vatanım oldu. Daha sonra kısa bir süre ülkeme geri döndüm ama kalbim İstanbul'dan ayrı kalmaya dayanamadı ve İstanbul'a geri geldim ve bir daha dönmedim. Türkiye benim memleketim oldu." ifadelerini kullandı.

Kendisini huzurla buluşturan İslam'ı anlatabilmek için eğitimler aldığını söyleyen Amira, şöyle devam etti:

"Şimdi Süleymaniye Camisi'nde özellikle İspanyolca konuşan turistlere İslam'ı anlatıyorum. İngilizce de anlatmaya çalışıyorum. KİM Vakfı gönüllüsü olarak konuştuğumuz turistlerle medyadaki İslam'la ilgili kötü imajı silmeye çalışıyoruz, hem de İslam'ı anlatıyoruz. İnsanlar genelde, 'Bunları bilmiyorduk, çok teşekkür ederiz' diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Burada çok mutluyum. Umarım güzel şeylere vesile olabilirim."