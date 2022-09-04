Binlerce komandodan nefes kesen tırmanış!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde; Isparta, Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli personelin katılımı ile 'Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi. Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen ve 4 binden fazla personelin katıldığı tırmanış, bu zamana kadar Davraz Dağı zirvesine yapılmış en kalabalık tırmanış oldu. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" ifadeleri yer aldı.