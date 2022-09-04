İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2263
  • EURO
    18,1097
  • ALTIN
    1003.45
  • BIST100
    3346.81
Güncel

Binlerce komandodan nefes kesen tırmanış!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Davraz Dağı'na yapılan en kalabalık tırmanışın görüntülerini paylaştı. Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli komandoların katıldığı nefes kesen tırmanış sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

IHA4 Eylül 2022 Pazar 14:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde; Isparta, Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli personelin katılımı ile 'Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi. Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen ve 4 binden fazla personelin katıldığı tırmanış, bu zamana kadar Davraz Dağı zirvesine yapılmış en kalabalık tırmanış oldu. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.