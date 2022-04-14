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Binlerce tavuk telef oldu! Nedeni araştırılıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü. Kümesteki tavuklardan 4 bine yakınının telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 16:50
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Karacabey-Balıkesir kara yolunda bir firmaya ait çiftlikteki kümeslerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, binlerce tavuğun bulunduğu kümesi sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden itfaiye personeli ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu alevleri diğer kümeslere sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kümesteki tavuklardan 4 bine yakınının telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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