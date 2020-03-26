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Güncel

Binlerce uyuşturucu hapla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Aksaray'da polisin bir otomobile gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli “Benim daha sicil kaydım yok, git” diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

IHA26 Mart 2020 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:02
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Edinilen bilgiye göre, batı illerinden Aksaray’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonrasında tespit ettiği K.C. (34) ve Ö.K. (33) isimli şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta yapılan takibin ardından 2 şüphelinin Aksaray’a uyuşturucu madde sevkıyatı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, plakasını önceden belirledikleri otomobili Aksaray-Ankara karayolu üzerinde takibe aldı. Aksaray girişinde operasyon için düğmeye basan NSM ve KOM ekipleri, otomobili durdurarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 5 bin adet uyuşturucu hap, 105 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 300 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan K.C. ve Ö.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen K.C., hastaneden çıkarken kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Benim daha sicil kaydım yok, git” diyerek tepki gösterdi. Sağlık kontrolünün ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, bugün sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlat nöbeti devam ediyor

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