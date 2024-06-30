Bir acı haber daha! Kazada doğmamış bebeğini kaybeden anne de hayatını kaybetti

Kaza, dün öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (30), Halil Ç. (31) ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Özlem Nerse Karakaş, bebeğini kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunan Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak bu sabah hayatını kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Hastane morguna götürülen Karakaş'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Derik ilçesinde toprağa verilecek. Diğer yaralılardan Rojbin N.'nin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, TIR şoförü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı Kavşağı'ndaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR'ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.