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Bir afet bölgesi daha Sosyal Market'e kavuştu

Niğde Belediyesi Sosyal Market, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kente gelen depremzedelere hizmet sunuyor.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Bir afet bölgesi daha Sosyal Market'e kavuştu
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Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sosyal markette gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Sosyal marketi belediyenin girişinde açtıklarını belirten Özdemir, "Sadece depremzede vatandaşlarımız faydalanıyor. Depremin olduğu ilk günden itibaren Niğdeliler fedakarca, cömertçe yardımlarda bulundu. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu yardımların devam etmesi gerekiyor. Niğde'de 13 bine yakın depremzede var. Bize düşen onların rahat etmelerini sağlamak. Sosyal market bu hizmetlerden bir tanesi. Yine belediye olarak afetzedelere ücretsiz otobüs biniş kartı verdik." dedi.

İçme suyunda da depremzedelere yüzde 90 indirim yapacaklarını aktaran Özdemir, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.

Özdemir, Niğde'nin 4. derece deprem bölgesi olduğuna işaret ederek, "Niğde'de yıkıcı bir deprem beklenmiyor. Çok büyük bir fay hattı yok ama en kötü senaryolara her zaman hazır olmamız lazım. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Sosyal marketten 3 bin 970 depremzede ailemiz faydalandı. Buralara hala yardım geliyor, gelmesi de lazım." diye konuştu.

  • Niğde Belediyesi
  • sosyal market
  • derpem

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