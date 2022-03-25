CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde peyzaj çalışması kapsamında Cengiz Topel Caddesi üzerindeki çok sayıda ağacı kökünden söktü.

Sabah'ın haberine göre, Çerkezköy ilçesinde Tepe yolu olarak bilinen Cengiz Topel Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan çoğu akasya ağacı olmak üzere yüzlerce ağaç kökünden söküldü. Refüjün bazı noktalarına ise ekiplerce yeni fidanlar dikildi.

Budandıktan sonra kepçe ile yerinden sökülen çok sayıda ağaç, yine kepçe yardımıyla kamyonetin kasasına yüklendi. Sökülen ağaçların Ergene'nin Velimeşe mahallesi tarafına götürüldüğü öğrenildi. Ağaçların kökünden sökülmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Çerkezköy Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Adem İçli, sosyal medya hesabından bulvardaki ağaçların yeşil halini ve şimdiki halini paylaşarak tepkisini dile getirdi.

İçli, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy'de ağaç katliamı yapıldı. Çerkezköy Belediyesi, ilçedeki o güzelim, yemyeşil ağaçların köklerinden sökülmesine nasıl müsaade etti? Cengiz Topel Caddesi'nde 10 yıllık, 15 yıllık ağaçlar koparıldı. Büyükşehir Belediyesi, yılların ağaçlarıyla, fidanlar arasında nasıl bir fayda mülahaza etti acaba? Bir ağaç kolay mı yetişiyor. Böyle akla ziyan iş olur mu?" ifadelerine yer verdi.