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Bir aile daha evladına kavuştu!

HDP önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu. Yaklaşık sekiz ay önce teröristler tarafından kaçırılan Ramazan Ertaş güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan Ertaş ile birlikte 14 aile evladına kavuşmuş oldu.

07 Temmuz 2020 Salı 11:40 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:40
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HDP önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu. Yaklaşık sekiz ay önce teröristler tarafından kaçırılan Ramazan Ertaş güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan Ertaş ile birlikte 14 aile evladına kavuşmuş oldu.

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