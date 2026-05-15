  • Bir akran cinayeti daha: Büyükçekmece'de kan donduran anlar kamerada
İstanbul Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde dört çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 16 yaşındaki A.D. yaşamını yitirirken, 15 yaşındaki S.I. yaralandı. Kan donduran o anlar kameraya yansıdı.

IHA15 Mayıs 2026 Cuma 01:43
Büyükçekmece'de çıkan kavgada 16 yaşındaki A.D. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan 16 ve 17 yaşındaki iki çocuğu gözaltına aldı.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla A.D. (16) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.D. ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.D. (16) hayatını kaybetti. S.I.'nın (15) ise tedavisi devam ediyor.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonrası; saldırganlar E.B. (16) ve M.A.D. (17), olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı. Yürütülen tahkikatın ardından adli makamlara sevk edilen iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

