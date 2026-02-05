İSTANBUL 14°C / 11°C
  • Bir anda patladı, alevler yükseldi! İstanbul'da korku dolu anlar
Güncel

Bir anda patladı, alevler yükseldi! İstanbul'da korku dolu anlar

Sultangazi'de yer altındaki elektrik kablolarının oluşan patlama sonucu alev alması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki yer altı elektrik kablolarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından kablolar alev alırken, sese uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye ve elektrik dağıtım şirketine haber verdi.

Kaldırım taşları arasından yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. Alevlerin park halindeki araçlara sıçrama ihtimaline karşı sürücüler araçlarını bulunduğu yerden güvenli bir noktaya götürdü.

İtfaiye ekipleri kablolarda çıkan yangını söndürürken, bölgede elektrik enerjisi de kesildi.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, hasar gören hattın onarımı için çalışma başlattı.

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Çelik, patlama sesi duyup önce itfaiyeye ardından araç sahiplerine haber verdiklerini ve sürücülerin korkuyla araçlarını kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Kabloların alev alması, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

