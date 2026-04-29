  • Bir anlık dalgınlığına geldi: Tüm altın ve paraları çalındı
Burdur'da yaşlı kadının sokak üzerinde unuttuğu çantanın içindeki altınları ve bir miktar parayı alan şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı. Bahse konu çanta sokak üzerinde bir otomobilin altında bulunurken ekiplerce olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 17:00
Olay, saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Yurt Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Okutan (63) isimli kadın sokak üzerinde bulunan evine gireceği esnada çantasını kapıda unuttu. Bunu fark eden şahıs veya şahıslar kadının çantasını alarak içerisinde bulunan bir miktar altını ve nakit parayı çaldı.

KADININ KAPIDA UNUTTUĞU ÇANTADAKİ ALTIN VE PARALARI ÇALDILAR

Şahıslar içini boşalttıkları çantayı daha sonra sokak üzerine bulunan bir otomobilin altına atarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden Hatice Okutan'ın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri tarafından şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hatice Okutan, eve girerken olayın yaşandığını belirterek, "Ben eve girerken çantayı burada unutmuşum" dedi.

  • altın hırsızlığı
  • çanta bulma
  • şahıs yakalama

