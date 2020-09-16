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Bir aracın deposunda 310 kilo 880 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramasında, ikiye bölünmüş yakıt deposunda toplam 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi.

IHA16 Eylül 2020 Çarşamba 09:03 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:03
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine 16 plaka sayılı çekicinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan 16 plaka sayılı çekicide narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; 1.75x70x65 ebadındaki yakıt deposunun iç kısmını ikiye bölmek suretiyle oluşturulan zulada toplam 310 kilo 880 gram likit eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü A.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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