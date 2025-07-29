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Bir asrın tanığı konuştu: Bolluk ve refahı Erdoğan döneminde gördük

Giresun'da yaşayan 101 yaşındaki Ali Dede, gençlere Türkiye'nin geçmiş dönemlerini hatırlatarak; Menderes hükümetinden sonra en büyük bolluk ve refahın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaşandığını söyledi. Karabulut, 'Erdoğan, milletini düşünen gerçek bir lider. Bugün her şey bol, parası olan alabiliyor, çalışan herkes para kazanabiliyor' ifadelerini kullandı.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 10:31 - Güncelleme:
Bir asrın tanığı konuştu: Bolluk ve refahı Erdoğan döneminde gördük
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5 çocuk ve 60 torun sahibi olan Karabulut, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıkları yokluğu anlattı. Karabulut, "Ben Atatürk'ün Giresun'a geldiği gün doğmuş bir Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürk dönemini çok hatırlamıyorum ama İsmet İnönü dönemini iyi bilirim. Giresun'un köyünden 3-4 saat yürüyerek çarşıya buğday ve şeker almaya giderdik. Günlerce beklediğimiz olurdu. Çoğu zaman elimiz boş dönerdik. Dut yaprağından çorba, taflan yaprağından yemek yapardık. Evinde hayvanı olan bile asker için elinden alınırdı" dedi.

"MENDERES'LE BOLLUK GELDİ, İNÖNÜ ZAMANINDA İSE NE ALINACAK NE SATILACAK BİR ŞEY VARDI"

1950 sonrası Adnan Menderes'in iktidara gelmesiyle birlikte ülkede bolluk ve bereketin başladığını ifade eden Karabulut, "Her şeyin karneyle verildiği dönemden sonra Menderes geldi, her şey bollaştı. Ben de o dönemde çobanlık yapmaya başladım. Hayvancılık sayesinde süt, yoğurt, ayran, yağ soframıza girmeye başladı. Elinde malı olan satıyor, olmayan da alabiliyordu. Köyde taflan yaprağı satıp şeker alanlar vardı. İnönü zamanında ise ne alınacak ne satılacak bir şey vardı" diye konuştu.

"ERDOĞAN GERÇEK BİR LİDER"

Menderes döneminden sonra en iyi yönetimin Erdoğan döneminde olduğunu vurgulayan Karabulut, "Recep Tayyip Erdoğan, milletini düşünen gerçek bir lider. Menderes'ten sonra gelmiş en güçlü lider odur. Bugün her şey bol, parası olan alabiliyor, çalışan herkes para kazanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"YAŞLANDIKÇA BAZI ŞEYLERİ UNUTUYOR AMA ERDOĞAN SEVGİSİNİ HİÇ UNUTMUYOR"

Ali Karabulut'un 75 yaşındaki oğlu Muzaffer Karabulut ise babasının Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Babam 1924 doğumluymuş ama askerliğini geç yapmak için nüfusa 1927 olarak yazdırılmış. 5 çocuğu, 60 torunu var. Yaşlandıkça bazı şeyleri unutuyor ama dut yaprağı yedikleri günleri ve Erdoğan sevgisini hiç unutmuyor" şeklinde konuştu.

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