İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7252
  • EURO
    50,1105
  • ALTIN
    5938.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bir bardak su almaya kalktı, faciayı önledi

Aydın'da bir evin mutfağında gece saatlerinde çıkan yangın, aile bireylerinden birinin su içmek için uyanmasıyla erken fark edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen aile hastaneye kaldırıldı.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Bir bardak su almaya kalktı, faciayı önledi
ABONE OL

Korkutan yangın, Aydın'ın Söke ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Akkaya Caddesi'nde bulunan bir evde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.D.'ye ait evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan aile bireylerinden birinin su içmek için uyanmasıyla mutfakta yükselen duman fark edildi. Amerikan mutfak olarak kullanılan bölümün kapalı olması, alevlerin diğer odalara sıçramasını önleyerek yangının büyümesi engellenirken, yangın sırasında evde anne ile birlikte 10, 12 ve 18 yaşlarında üç çocuğun bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mutfakta bulunan beyaz eşyalar ve dolaplar zarar görürken, dumandan etkilenen aile fertleri tedbir amaçlı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.