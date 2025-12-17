Bir bardak su almaya kalktı, faciayı önledi

Korkutan yangın, Aydın'ın Söke ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Akkaya Caddesi'nde bulunan bir evde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.D.'ye ait evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan aile bireylerinden birinin su içmek için uyanmasıyla mutfakta yükselen duman fark edildi. Amerikan mutfak olarak kullanılan bölümün kapalı olması, alevlerin diğer odalara sıçramasını önleyerek yangının büyümesi engellenirken, yangın sırasında evde anne ile birlikte 10, 12 ve 18 yaşlarında üç çocuğun bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mutfakta bulunan beyaz eşyalar ve dolaplar zarar görürken, dumandan etkilenen aile fertleri tedbir amaçlı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.