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Bir CHP klasiği! İBB yine sınıfta kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşım konusunda yine sınıfta kaldı. Başakşehir'de seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıkarken diğer yandan da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamadı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
Bir CHP klasiği! İBB yine sınıfta kaldı
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Alınan bilgiye göre, İkitelli Atatürk Bulvarı'nda seyreden 34 TP 7835 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Bu sırada motor kısmından çıkan alevler otobüsün büyük bölümünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan aracın çekilmesi için İBB'ye ait kurtarıcı vinçle çalışmalar sürdürülüyor.

KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI'NDA YİNE SEFERLER YAPILAMIYOR

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğinin zarar görmesi nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir inşaat firmasına ait iş makinesinin, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğine zarar verdiği duyuruldu.

Paylaşımda, bu nedenle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

  • IETT yangını
  • otobüs yangını
  • Başakşehir yangını
  • Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

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