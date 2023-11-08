Bir CHP klasiği! İBB yine sınıfta kaldı

Alınan bilgiye göre, İkitelli Atatürk Bulvarı'nda seyreden 34 TP 7835 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Bu sırada motor kısmından çıkan alevler otobüsün büyük bölümünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan aracın çekilmesi için İBB'ye ait kurtarıcı vinçle çalışmalar sürdürülüyor.



Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğinin zarar görmesi nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir inşaat firmasına ait iş makinesinin, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğine zarar verdiği duyuruldu.

Paylaşımda, bu nedenle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.