İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2115
  • EURO
    6,9458
  • ALTIN
    319.122
  • BIST100
    107310
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Güncel

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi 20:19 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 20:19

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 10’ncu Ada Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Merinos Polis Karakolu’na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı
ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız
Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'
'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...
Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...

Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.