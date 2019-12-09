İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 DEAŞlı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı terör örgütü DEAŞ mensubu Yunanistan uyruklu teröristi ülkesine geri gönderdi.
- DHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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