Bir Deli Rüzgar 2. son bölüm izle Bir Deli Rüzgar 3. yeni bölüm fragmanı - FOX

FOX ekranlarının yeni ve ilgiyle takip eden dizisi Bir Deli Rüzgar 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Deli Rüzgar 2. son bölüm izleyenlerde gözler Bir Deli Rüzgar 3. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı Bir Deli Rüzgar dizisinde bu hafta; Gökçe sahne almaya başladı ve Uğur’un başına gelenler yüzünden de Gökçe ve Tunahan’ın arasına soğuk rüzgarlar esti. Melike hayatta kalma mücadelesi verdi. İlk düşmanını kazanan Melike, bir felakete yol açtı ve Candan Ailesi dağılma noktasına geldi. Benzer kaderleri Gökçe ve Melike’yi birleştirirken, ikisi de aynı kaderin cilvesiyle ilk sahnelerinde sevdiklerinden olmak üzere şöhret yoluna ilk adımlarını atacaktır. İşte, Bir Deli Rüzgar 2. son bölüm izleme linki ve 3. yeni bölüm fragmanı.

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Melike, Gökçe yüzünden vurulduğunda, Gökçe ilk sahnesine çıkar ve sahne sonrası kimse Gökçe’ye ulaşamaz. Uğur yüzünden Gökçe ve Tunahan’ın arası açılmaya başlar. Uğur, Gökçe’ye müzik dünyasının önemli bir ismiyle görüşme ayarlar fakat Uğur’un bu görüşmeyle ilgili planları farklıdır. Melike ise hayatta kalma savaşı verirken onu bekleyen kötü bir sürpriz olacaktır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Gökçe ise hayallerine yaklaştığını zannederken hiçbir şey Gökçe’nin hayal ettiği gibi olmayacaktır.

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ - FOX

Geçmişte ise Melike gazinoya dönebilmek için Sevim Soylu’yu kullanmaya devam edecek ve sonunda gazinoda uvertür olarak sahneye çıkmayı başaracaktır. Fakat bu durum Melike’ye ilk düşmanını kazandıracak, o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sadık’ın Melike yüzünden başına gelecek olayla beraber Candan Ailesi darmadağın olacaktır. Benzer kaderleri Gökçe ve Melike’yi birleştirirken, ikisi de aynı kaderin cilvesiyle ilk sahnelerinde sevdiklerinden olmak üzere şöhret yoluna ilk adımlarını atacaktır.

BİR DELİ RÜZGAR KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, senaryosunu Volkan Gürses'in kaleme aldığı, başrollerinde; Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı “Bir Deli Rüzgar” dizisi, yayınlanan tanıtımıyla merak uyandırdı.

Çekimleri devam edem dizide; Pelin Uluksar, Gürol Güngör, Fulya Ülvan, Mehmet Ali Yılmaz, Seda Akdoğan, Ferit Kaya, Taner Turan, Fulden Akyürek, Ceren Benderlioğlu, Cengiz Tangör, Serkan Acay, Eda Özel, Meriç Özkaya, Kuzey Dönmez ve Naz Sayıner gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Dizinin ilk tanıtımı, izleyiciyi Melike ve Gökçe'nin zirve yolculuğunun ilk günlerine götürüyor. Işıltılı ancak tehlikeli bu zirve yolunun hikayesi izleyiciyi ekranlara bağlayacak.

Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70'lerde ve 80'lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike'nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike'nin amacı Gökçe'yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe'nin kulaklarını tıkarken hayat Melike'nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

BİR DELİ RÜZGAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 tarihinde Sivas’da doğmuştur. Çocukluğu Sivas Merkez’deki Kadı Burhanettin Mahallesi’nde geçmiştir. 9 kardeşden altıncısıdır. Sivas Lisesi’nde okudu. Babası Hollarında görevliydi. Babası aslen Malatya’nın Kuluncak kazasına bağlı Darılı (Çörmü) köyündendir. Annesi Rahime Aslan ise Sivas Kangal sınırları içerisindeki Hamal Köyü’nden. Ağabeyi Hüseyin Aslan’ın (kurmay binbaşılıktan emekli) görevi nedeniyle Elazığ ve mus Malazgirt’de de kaldı.

Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısıdır. 1979–1983 yılları arasında Cebeci’deki Ankara Devlet Konservatuarı’nda okudu. 1983 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrosu’na girdi. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na tayin edildi. 1986–1992 yılları arasında İzmir Devlet tiyatrosu kadrosunda oldu. Çocuk oyunları ve müzikallerde görev aldı sonra tekrar Ankara’ya döndü. Bu dönemde Ankara’da çekilen ve çoğunlukla kendisi gibi Devlet Tiyatroları oyuncularının rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisinde, ailenin ortanca kızı Nejla’yı tam 7 yıl canlandırdı.

Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçen Aslan, Hürrem Sultan ve Kınalı Kar dizilerinin ardından beş sezon En Son Babalar Duyar dizisinde oynadı.

Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda çok sayıda oyunda rol aldı. 2000 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşındı. 2000 yılından beri de İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yer almaktadır. Ardından tam 5 yıl süreyle “Azizname 95” adlı oyunda oynadı.

İlk sinema filmi olan Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Üç Maymun” ile yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallerde ödüller aldı.

2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven’in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt’un üstlendiği “Mayıs Kraliçesi” adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin’den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy,Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosundaydı.

Nuri Bilge Ceylan’ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun’da baş kadın karakter Hacer’i canlandırdı. Bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali'nde, 2. Yeşilçam Ödülleri'nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Daha sonra rol aldığı Vücut filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali'nde yine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Evlilikleri :

1.evliliği: ilk evliliğini tiyatro ve dublaj sanatçısı Hakkı Ergök ile yaptı, 12 yıl evli kaldıktan sonra boşandılar. Ekin Ergök (d.1984) adında bir oğlu var.

2.evliliği: İkinci evliliğini 1992 yılında ressam Renan Kaleli ile yaptı. 2000 yılında boşandı. Onunla da 8 yıl evli kaldı.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde ailesini yitirdikten sonra ailesine kattığı 23 yaşında Ece Dizdar (1983) adında bir de manevi kızı var.

Ödülleri:

2009 – 2. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

2009 – 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

2011 – 7. River Run Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

2011 – 18. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Vücut)

Tiyatro Oyunları:

2009 – Pornografi (oyun) : Simon Stephens – Tiyatro Dot

2005 – Ölümsüzler : Melih Cevdet Anday – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – Kaygusuz Abdal : Sevgi Soysal – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 – Küçük Adam Ne Oldu Sana : Hans Fallada – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 – Gergedan (oyun) – Eugène Ionesco – Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 – Azizname : Aziz Nesin – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Savaş Baba : Yakovos Kambanellis – Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 – Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar Seymen Adem Atar – Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 – Çamaşırhane : D.DurvinH.Prevest – Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 – Vatan Diye Diye : Necati Cumalı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 – Barbaros Hayrettin (oyun) : Fazıl Hayati Çobanlıoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 – Pof’la Paf : Ergun Sav – İzmir Devlet Tiyatrosu

1989 – Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare – İzmir Devlet Tiyatrosu

1988 – Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner – İzmir Devlet Tiyatrosu

1988 – İki Kova Su : A.E. Gredianus – İzmir Devlet Tiyatrosu

1987 – Kıskanç (oyun) : Recep Bilginer – İzmir Devlet Tiyatrosu

1987 – Erkek Arkadaş : Sandy Wilson – İzmir Devlet Tiyatrosu

1985 – Yaşasın Tiyatro : Sönmez Atasoy – Ankara Devlet Tiyatrosu

1984 – Osmancık (oyun) : Tarık Buğra – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Karacaoğlan : Dinçer Sümer – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz – Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmleri :

2015 – Mayıs Kraliçesi (Nehir’in annesi Asu)(TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (TV Dizisi)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)

2014 – Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

2011- Vücut (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (TV Dizisi)

2010 – Samanyolu (Belkıs) (TV Dizisi)

2010 – 2013 – Lale Devri (Zümrüt Taşkıran) (TV Dizisi)

2009 – Şark Oyunları (Sinema Filmi)

2009 – Üç Maymun (Hacer) (Sinema Filmi)

2009 – Masumlar (Nejla) (TV Dizisi)

2009 – Kıskanmak (Feriha) (Sinema Filmi)

2008 – Düğün Şarkıcısı (Şükran) (TV Dizisi)

2007 – Güzel Günler (Feride) (TV Dizisi)

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım(Hatice) (Sinema Filmi)

2003 – Hırçın Menekşe (Pelin) (TV Dizisi)

2003 – Hürrem Sultan (Mahidevran) (TV Dizisi)

2003 – A.G.A (TV Dizisi)

2002 – Kınalı Kar (Leyla) (TV Dizisi)

2002 – 2007 – En Son Babalar Duyar (Hülya) (TV Dizisi)

1993 – 1999 – Ferhunde Hanımlar (Necla) (TV Dizisi)

1993 – Deli Balta (Rosa) (TV Dizisi)

1992 – Elifin Rüyaları (TV Dizisi)

PINAR DENİZ KİMDİR?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.

BERK CANKAT KİMDİR?

Tam adı Ömer Berk Cankat, 9 Mayıs 1984, Ankara'da doğmuştur. Oyuncu ve grafikerdir.Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti.

Bu sebeple İlkokul'u Hatay'da, Ortaokul ve Lise'yi ise Ankara'da okudu. Ortaokul ve Lise döneminde okul tiyatrosunda yer aldı. Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de, 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı “Ay Işığında Samata” oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi – Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi – Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu(2002-2007). Üniversite yıllarında hiç oyunculukla ilgilenmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul’a geldi.

İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. 2011 yılında Anton Chekhov'un yazdığı “Martı” ve Dejan Dukovski'nin yazdığı “Barut Fıçısı” oyunlarında, 2012 yılında ise Muzaffer İzgü'nün yazmış olduğu “Merhaba Efendim” adlı tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca tiyatro hayatında “Kızıl Ötesi Aydınlık” adlı oyunda Civan Canova’nın, “Otobüs” adlı oyunda ise Vahide Perçin'in asistanlığını üstlenmiştir.

İlk, Televizyon işi tecrübesini ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. Bu dizide fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden “Savaş” karakterini canlandırdı.Bu dizi ile birlikte adını duyurduktan sonra Medcezir dizisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide “Cem” karakterine hayat verdi. Ekranlara iyice ısınan oyuncu 2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güzel Köylü dizisinde “Cemal” karakterini canlandırdı.

Dizide Berk Cankat Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ancak bu dizi, 17 Haziran 2015 tarihinde sona erdi. Kasım 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Tims Productions'ın yapımını üstlendiği Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan “İskender(Alex)” karakterini canlandırdı.Berk Cankat Ocak 2016 tarihinde ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Style Awards – Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.