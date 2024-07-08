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  • Bir evden 17 kaçak göçmen çıktı: Yabancı uyruklu daire sahibi her birinden bin lira kira almış
Güncel

Bir evden 17 kaçak göçmen çıktı: Yabancı uyruklu daire sahibi her birinden bin lira kira almış

Konya'da yaşanan ilginç olayda, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde baskın yapılan bir evden 17 kaçak göçmen çıktı. Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi göçmenlere kişi başı bin liradan kiraladığı ifade edildi.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:01 - Güncelleme:
Bir evden 17 kaçak göçmen çıktı: Yabancı uyruklu daire sahibi her birinden bin lira kira almış
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Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesindeki bir adreste kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti.

KİŞİ BAŞI BİN LİRAYA KİRALAMIŞ

Polis ekiplerince adrese yapılan baskında Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan Suriye uyruklu H.A.N.'nin daireyi kaçak göçmenlere kişi başı bin liraya kiraya verdiği tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınan 17 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alınırken, H.A.N. isimli şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildi.

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