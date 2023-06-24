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Bir EYT zulmü de İzmit Belediyesinden! İşçiler çareyi binayı basmakta buldu

Geçtiğimiz günlerde CHP yönetimdeki Ankara Büyükşehir Belediyesinin EYT'lilere tazminatlarını vermemesinin ardından bir EYT zulmü de İzmit Belediyesinden geldi. İşçilerden kıdem tazminatlarını ödemeyen İzmit Belediyesine tepki yağdı. Emekli işçiler çareyi belediye binasını basmakta buldu.

24 Haziran 2023 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Bir EYT zulmü de İzmit Belediyesinden! İşçiler çareyi binayı basmakta buldu
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İzmit Belediyesine çalışırken, EYT ile emekliye ayrılan işçilerin tazminatlatı hala ödenmedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT tazminatlarında tıkandı. İşçilerin tazminatlarını ödeyemeyen Hürriyet, arasa satışı yapmak için yetki istedi fakat söz konusu satış meclisten red oyu aldı. 40 milyonun üzerinde bir tazminat ile burun buruna olan İzmit Belediyesi, ödemelerin 4 taksit halinde yapılacağını söyledi.

İŞÇİLER "SİZE GÜVENEREK BORÇLANDIM" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak, ilk taksit hariç aradan iki ay geçmesine rağmen işçilere herhangi bir ödeme yapılmadı. Mağdur olan işçiler de dün sabah saatlerinde İzmit Belediyesi önünde haklarını aramak için eylem yapmak üzere belediyede bir araya geldi. Daha sonra ise Belediye binasında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Çetin Sarıca'ya dertlerini anlatmaya çalıştı. Sarıca'nın konuya çözüm bulamaması üzerine bazı işçiler "Size güvenerek borçlandım" diyerek tepki gösterdi. Odada yaşanan gerginliğin ardından Sarıca basın mensuplarına görüntü vermeyerek işçiler ile birebir görüşme yaptı.

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