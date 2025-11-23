İSTANBUL 18°C / 9°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Bir gölde daha gizemli hareketlilik: İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz
Güncel

Bir gölde daha gizemli hareketlilik: İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz

Sapanca Gölü'nden sonra Düzce'nin Efteni Gölü'nde de dipten yüzeye çıkan kabarcıklar paniğe neden oldu. Vatandaşlar, 'Uzun zamandır Efteni Gölü'nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız.' ifadesinde bulundu.

İHA23 Kasım 2025 Pazar 13:02 - Güncelleme:
Bir gölde daha gizemli hareketlilik: İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz
Düzce'nin turistik bölgelerinden birisi olan Efteni Gölü'nde dipten yüzeye gelen kabarcıklar endişelendirdi.

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde Sapanca gölünde dipten yüzeye çıkan fokurtunun yankıları sürerken, Sakarya'ya komşu olan Düzce'de bulunan Efteni Gölü'nde de benzeri bir görüntü ortaya çıktı.

Sapanca Gölü'nde endişe veren kabarcıklar! Vatandaşlar tedirgin

Turistik bölge olan Efteni Gölü'nde aynı Sapanca gölü gibi fokurdamayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede haber çalışması yapan gazeteci Ahmet Çelik, hayatında ilk defa böyle durum ile karşılaştığını belirterek, "Uzun zamandır Efteni Gölü'nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların açıkla yapmasını da merakla bekliyoruz. Bunun temelinin kaynağına inileceğini ve sebebinin ne olduğuna bulunacağına inanıyoruz. Ama merak içerisindeyiz ve şaşkınız. Ben hayatımda ilk defa gölün ortasında kaynayan suyun fokurdayarak yüzeye çıktığını görüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Sapanca gölünde de benzer bir durum yaşandığını da biliyoruz" şeklinde konuştu.

