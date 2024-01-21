İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir haftada 6 ceset bulunmuştu... Valilikten kritik açıklama
Güncel

Bir haftada 6 ceset bulunmuştu... Valilikten kritik açıklama

Antalya Valiliği, sahilde bulunan cesetlere ilişkin, 'Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir.' açıklamasını yaptı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Bir haftada 6 ceset bulunmuştu... Valilikten kritik açıklama
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Cesetlerden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023'te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın güney ve dalganın güney doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza, olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır."

Açıklamada, denizlerde ve kıyılarda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimleri ve Cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.