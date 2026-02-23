İSTANBUL 10°C / 5°C
  Bir haftada ikinci skandal... CHP'de bu kez de ''tefeci başkan'' rezaleti
Güncel

Bir haftada ikinci skandal... CHP'de bu kez de ''tefeci başkan'' rezaleti

CHP Muğla teşkilatında 'zeytinliği katleden Başkan'dan sonra 'tefeci başkan' skandalı ortaya çıktı. Ortaca İlçe Başkanı Güzel'in tefecilikten kesinleşmiş mahkumiyeti olduğu öğrenildi.

23 Şubat 2026 Pazartesi 07:14
Bir haftada ikinci skandal... CHP'de bu kez de ''tefeci başkan'' rezaleti
ABONE OL

CHP, Muğla'da bir haftadaki ikinci skandalla sarsıldı. CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel'in tefecilik suçundan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olduğu ortaya çıktı.

Ortaca 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2015'ten beri tefecilikten yargılanan Güzel'in 2 yıl 1 ay hapse çarptırdığı; 2019'da kesinleşen cezanın 22 Mart 2022'de infaz edildiği öğrenildi. İddiaya göre Güzel daha sonra, yasaklı haklarının geri verilmesi amacıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi'ne başvurdu. Mahkeme, memnu hakların iadesi için kanunda aranan 'infazdan sonra üç yıl süreyle iyi halli bir yaşam sürme' şartının oluşmadığını belirledi; başvuru 25 Aralık 2025'te reddedildi. Yargı süreci devam ederken Eylül 2025'te ilçe başkanı seçilen Mehmet Güzel'in, kesin mahkumiyet kararına rağmen görevine devam etmesi dikkat çekti.

'HUKUKA MEYDAN OKUYORLAR'

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, CHP'li Güzel'in görevde kalmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi'nin Güzel'in memnu hakların iadesi talebini reddettiğinin altını çizen Güngör, "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca tefecilik gibi suçlardan hüküm giyenler siyasi parti üyesi dahi olamazlar" dedi. Güngör, CHP'li Güzel'in ilçe başkanlığı görevini sürdürmesinin Türk hukuk sistemine meydan okumak anlamına geldiğini öne sürdü. CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulunan Güngör, "Kendi tüzüğünüzü ve ülke yasalarını hiçe saymaktan vazgeçin. Ortaca halkının iradesini adli sicili şaibeli isimlere teslim ederek bu hukuksuzluğa ortak olmayın" ifadelerini kullandı.

'SABIKASI KABARIK!

'Tefeci başkan' Güzel'in 28 Kasım 2021'de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da mahkûm olduğu; ayrıca kasten yaralama suçundan da yargılanmaya devam ettiği öğrenildi.

ZEYTİNLİĞİ KATLEDİP MİTİNG YAPTILAR!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Şubat'ta zeytinlikleri koruma mitingi yaptığı Muğla Milas'ta İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in 100 yaşındaki 27 zeytin ağacını kestiği ortaya çıkmıştı. "Sattım" dediği araziyi kağıt üstünde damadına devrettiği belirlenen Kılbey'e ceza kesildiği belgelenmişti. 'Zeytin katliamcısı başkan', Özgür Özel'in Milas mitinginden sadece 2-3 saat önce istifa etmiş; belediye ruhsatlandırma müdürü olan damadı da görevden alınmıştı.

