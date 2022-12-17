Aziz Sancar'ın adı verilecek! Resmen açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Mardin'e eğitimde 5 bin 764 adet yeni derslik inşa ettiklerini ve Artuklu Üniversitesini kurduklarını hatırlatan Erdoğan, gençlik ve sporda 4 bin 205 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını ve 40 spor tesisi kazandırdıklarını söyledi.

8,5 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAYNAK AKTARILDI

Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlıkta 1124 yataklı 14 hastaneyle birlikte 36 sağlık tesisi inşa edip hizmetinize sunduk. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle toplam 8 bin 907 konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 690 konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca son kampanyamızda Mardin'de 2 bin 550 konut da inşa edecek, vatandaşlarımıza 17 bin 500 altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğiz. Ulaştırmada Mardin'i kaç kilometreden aldık biliyor musunuz? 29 kilometreden devraldık ve bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 272 kilometreye çıkardık. Karaman-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi, inşallah Mardin'e kadar uzatıyoruz.

MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI MARDİN AZİZ SANCAR HAVALİMANI OLDU

Şimdi Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti, 'Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim.' dedik. Kabul edenler, kabul etmeyenler? İttifakla kabul edilmiştir. Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar Hoca'mızın adı bundan sonra Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek; Mardin Profesör Doktor Aziz Sancar Havalimanı."

YATIRIMLARIN AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapımı tamamlanan yatırımların açılışına geçildi.

Erdoğan, meydandan telekonferans yöntemiyle bağlandığı Midyat'taki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve vatandaşlarla Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları ile Midyat-Nusaybin Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Yolun medeniyet olduğunu belirten Erdoğan, "Şu yollar olmasa halimiz nice olurdu? AK Parti yolları yapar, AK Parti susuz yerlere suyu götürür, viyadükleri, köprüleri, havalimanlarını yapar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'in Ömerli ve Dargeçit ilçelerine doğal gaz verme töreni için Ömerli'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve ilçelerin protokolüyle "Mardin Derik Ovası Sulaması" için ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e ve beraberindekilere bağlanarak, buradaki yatırımları hizmete açtı.

Erdoğan, ayrıca Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışını da telekonferansla bağlandığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekilerle gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yapımı tamamlanan eser ve projelerin toplu açılışını kurdele keserek yaptı.