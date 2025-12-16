Bir hayalle başladı, milyonlara ulaştı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 9 yaşında!

2016 yılının sonunda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla temelleri atılan T3 Vakfı; çocuklardan gençlere, girişimcilerden araştırmacılara uzanan geniş bir ekosistem oluşturarak, teknoloji üretimini toplumun tüm kesimlerine yayıyor. Eğitimden girişimciliğe, bilimden yüksek teknolojiye uzanan çalışmalarıyla Vakıf, Türkiye'nin küresel rekabette söz sahibi olmasına güçlü bir katkı sunuyor.

MİLYONLARA DOKUNAN EKOSİSTEMİN MİMARI; T3 VAKFI!

T3 Vakfı'nın yürüttüğü projeler arasında; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, küresel girişimleri yatırımcılarla buluşturan Take Off Girişim Zirvesi, 81 ilde nitelikli teknoloji eğitimi sunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, erken yaşta bilim ve teknoloji farkındalığı kazandıran Bilim Türkiye, deneyim temelli öğrenme alanları oluşturan Bilim Merkezleri, atölye ortamı ve keşif alanı modeliyle özgün bir eğitim yaklaşımı sunan Keşif Kampüsleri, gençlerin eğitim yolculuğunu bütüncül şekilde destekleyen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, girişimcilik ekosistemini destekleyen T3 Girişim Merkezi, dijital ve güvenilir bilgi kaynağı olarak konumlanan KÜRE Dijital Ansiklopedi, yapay zeka odaklı araştırma ve üretim faaliyetleri yürüten T3 AI, yerli ve milli elektronik geliştirme platformu DENEYAP Kart, stratejik teknoloji alanlarında proje geliştiren takımları destekleyen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı ve nitelikli insan kaynağına yönelik eğitim programları sunan T3 Akademi gibi Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna yön veren çalışmalar yer alıyor.

Bu çok katmanlı projeler sayesinde yüz binlerce öğrenci bilim ve teknolojiyle buluşurken; girişimcilik ekosistemi güçlendiriliyor, nitelikli insan kaynağının gelişimi destekleniyor ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi teşvik ediliyor.

"BÖYLESİ ANLAMLI BİR YOLDA EMEK VEREN VE DUALARIYLA BİZLERİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

T3 Vakfı'nın 9. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bilgi birikimi ve güzel ahlakıyla örneklik teşkil edecek nesillere ihtiyacımız var. Türkiye'nin Teknoloji Takımı olarak 9 yıldır bu hedef doğrultusunda aralıksız çalışıyoruz. Böylesi anlamlı bir yolda emek veren ve dualarıyla bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte nice yıllara inşallah" dedi.

"9 Yıldır Çocukların Merakını Cesarete, Gençlerin Hayallerini Üretime Dönüştüren Bir Yolculuğun İçindeyiz"

Vakfın kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulunan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır "T3 Vakfı olarak 9 yıldır çocukların merakını cesarete, gençlerin hayallerini üretime dönüştüren bir yolculuğun içindeyiz. Bilimle, teknolojiyle ve girişimcilikle büyüyen bu ekosistemde attığımız her adım; Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren, insan kaynağı güçlü ve geleceğine güvenle bakan bir ülke olma hedefini biraz daha ileri taşıyor. Gençlerimizin potansiyeline inanıyor, onları desteklemeye ve bu yolculuğu birlikte büyütmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KARARLI ADIMLAR

T3 Vakfı, özellikle çocuklar ve gençler için sunduğu ücretsiz ve nitelikli eğitim programlarıyla erken yaşta farkındalık oluşturuyor; bilimsel düşünme, üretme ve takım çalışması becerilerini güçlendiriyor. Stratejik öneme sahip, yüksek katma değerli ve milli olarak geliştirilmesi öncelikli teknolojilerin üretilmesine yönelik girişimleri destekleyen T3 Vakfı; araştırma-geliştirme, eğitim ve girişimcilik gibi birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin teknoloji ekosistemine uzun vadeli katkılar sunuyor.

T3 Vakfı, 9. yılında da "Teknoloji geliştiren, üreten ve dünyada söz sahibi bir Türkiye" hedefiyle yoluna kararlılıkla devam ediyor.

www.turkiyeteknolojitakimi.org