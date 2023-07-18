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Bir hayırsever veresiye defterindeki vatandaşların borcunu kapattı

Amasya'da hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu kapattı.

AA18 Temmuz 2023 Salı 14:44 - Güncelleme:
Bir hayırsever veresiye defterindeki vatandaşların borcunu kapattı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hayırsever, 10 kişinin bakkala olan borcunu ödedi.

İlçe merkezindeki bakkalın sahibi Adem Çakmak, gazetecilere, yaklaşık 18 yıldır bakkal işlettiğini söyledi.

İki yıl kadar önce de bir iş insanının veresiye defterine yazılı borçları ödediğini belirten Çakmak, "Yine aynı durum oluştu. Almanya'da çalışan gurbetçi bir hemşehrimiz gelip, 'Borcu olan, ödemekte zorluk çeken var mı?' diye sordu. Birlikte veresiye defterini inceledik. 10 kişinin 5 bin lira tutan borcunu ödedi. Kendisinden Allah razı olsun." dedi.

Hayırseverin ismini vermediğini dile getiren Çakmak, "Bu tür hizmetler vatandaşımıza faydalı olmaktadır. Kendisine teşekkür ederiz." diye konuştu.

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