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  • Bir hisse ile sen de mazlumlara ‘tebessüm' ol: Tebessüm Derneği 10 ülkede kurban kesecek
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Bir hisse ile sen de mazlumlara ‘tebessüm' ol: Tebessüm Derneği 10 ülkede kurban kesecek

Tebessüm Derneği, bu yıl da “Kurbanın Tebessüm Olsun” sloganıyla başlattığı 2025 Kurban Bağışı kampanyasıyla, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Yurt dışı kurban bağış bedeli 4 bin 500 TL yurt için ise 14 bin TL olarak belirlendi.

23 Mayıs 2025 Cuma 12:22 - Güncelleme:
Bir hisse ile sen de mazlumlara ‘tebessüm' ol: Tebessüm Derneği 10 ülkede kurban kesecek
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Dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan kurban ibadetini yerine getirmek isteyen bağışçılar, bu yıl da Türkiye dâhil toplam 10 ülkede gerçekleştirilecek organizasyonlarla vekâlet yoluyla kurbanlarını kestirebilecek. Kurbanlar, bağışçılardan alınan vekâletle kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA KURBAN KESİMİ

2025 yılı için yurt dışı kurban hisse bedeli 4 bin 500 TL, yurt içi kurban bedeli ise 14 bin TL olarak belirlendi. Türkiye'nin yanı sıra Çad, Tanzanya, Mali, Uganda, Togo, Benin, Mozambik, Moritanya ve Kamerun'da da kurban organizasyonları düzenlenecek. Vatandaşlar, kurban bağışlarını derneğin web sitesi üzerinden online, dernek merkezinden doğrudan ya da telefon ve WhatsApp hattı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

BAĞIŞÇILAR ANLIK OLARAK BİLGİLENDİRİLECEK

Bağışçılardan alınan vekâletler doğrultusunda, kurban kesimleri bayram namazının ardından gerçekleştirilecek. Her bağışçının ismi okunarak video kaydı alınacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi tamamlanan bağışçılara, aynı gün içinde SMS yoluyla "Kurbanınız kesilmiştir, şükür namazınızı eda edebilirsiniz" mesajı iletilecek. Ayrıca, kurban kesim videoları bağışçılara mesaj ile gönderilerek, bağışlarının yerine ulaştığı anlık olarak gösterilecek.

  • Tebessüm Derneği
  • 2025 Kurban Bağışı
  • İhtiyaç Sahipleri

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