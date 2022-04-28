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Bakan Soylu duyurdu: Bir hücre evi daha çökertildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe'de DKP/BÖG hücre evine yapılan baskında 3 teröristin yakalandığını, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

IHA28 Nisan 2022 Perşembe 00:47 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi." ifadesini kullanan Bakan Süleyman Soylu, "DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi.

Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" diyerek çarpıcı detayları paylaştı.

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