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Bir İBB klasiği! Islah edilmeyen kirli dere çevreyi tehdit ediyor

CHP'li işbilmez İBB'nin bir türlü ıslah edemediği Ayamama Deresi'ne karışan atık sular, çevrede kötü koku ve kirliliğe neden oluyor. Ayamama Deresi'nin Halkalı ve Yenibosna kısımlarındaki kirlilik nedeniyle çevreye kötü koku yayılıyor. Sözde geçen yıl ıslahının biteceği açıklanan derede kirlilik sebebiyle yer yer köpürmeler görülmekte.

AA12 Eylül 2023 Salı 11:26 - Güncelleme:
Bir İBB klasiği! Islah edilmeyen kirli dere çevreyi tehdit ediyor
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Ayamama Deresi'nin Halkalı ve Yenibosna kısımlarındaki kirlilik nedeniyle çevreye kötü koku yayılıyor.

Fabrikalar ve yerleşim yerlerinden dereye karışan atık suların, suyun rengini tamamen değiştirdiği görülüyor.

Kimyasal maddelerin karıştığı Ayamama suyunun bazı yerlerinde köpürme gözlenirken tehlike saçan dere çevresinde kuşların buradan su içip beslenmeye çalıştığı gözleniyor.

- ISLAH ÇALIŞMALARININ GEÇEN YIL BİTECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılında Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinden geçen Ayamama Deresi'nin ıslah edilme çalışmalarına başlandığını açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da derenin ıslah çalışmalarını ve çevre düzenlemesini 2022 yılında tamamen bitirmeyi planladıklarını ifade etmişti.

Ayamama üzerinde ıslah çalışmalarını sürdüren İBB'nin "Ayamama Yaşam Vadisi Projesi ile derenin etrafına yaşam vadisi kurularak kente 1 milyon metrekare alan kazandırılacağı belirtilmişti.

- BELEDİYE YAŞAM VADİSİ PROJESİ'Nİ DUYURMUŞTU

İBB'nin internet sitesinde 14 Mayıs 2021'de yer alan duyuruda, İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olarak gösterilen Yaşam Vadisi Projesi kapsamında Ayamama Deresi'nin ıslahının yapıldığı, çevresine yaşam vadisi kurma çalışmalarına başlandığı aktarılmıştı.

Bu proje tamamlandığında Marmara Denizi'ne kadar uzanan yürüyüş ve bisiklet yolunun da kentlilere kazandırılacağı açıklanmıştı.

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