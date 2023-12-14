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Güncel

Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi için karar verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

AJANSLAR14 Aralık 2023 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi için karar verildi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle tutuklandı

İ.B'nin (34) 2. Cadde'de elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği bilgisi üzerine çevredekiler tepki gösterdi.

Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.

Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı.

Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz. Yapılan hakaret, bizim de Kur'an'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız." dedi.

Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.B'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN KUR'AN-I KERİM YIRTMA GİRİŞİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur'an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş, bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanmıştır" denildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., Silopi Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.B., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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