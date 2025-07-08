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Bir ilimizde Yeniden Refah dönemi kapandı! Tüm belediyeleri kaybettiler

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Konya'da 6 ilçe belediyesinin yönetimini üstlenen Yeniden Refah Partisi, son olarak Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'un istifasıyla tüm belediye yönetimlerini kaybetti.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 08:31 - Güncelleme:
Bir ilimizde Yeniden Refah dönemi kapandı! Tüm belediyeleri kaybettiler
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31 Mart yerel seçimlerinde Konya genelinde yüzde 23,48 oy oranına ulaşarak ikinci sırada yer alan Yeniden Refah Partisi (YRP), seçimler sonucunda 6 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı. Bu ilçeler Çumra, Altınekin, Sarayönü, Emirgazi, Yalıhüyük ve Doğanhisar olarak sıralanıyordu. Ancak seçimlerin ardından yaşanan gelişmelerle birlikte partide ciddi kopmalar meydana geldi.

İKİ BAŞKAN AK PARTİ'YE KATILDI

Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu ile Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kısa süre içinde YRP'den istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ise partisinden ayrılarak bağımsız olarak görevine devam etme kararı aldı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna açıkladı.

Yaşananlar sonrası Yeniden Refah Partisi yönetiminde geriye yalnızca Sarayönü Belediyesi kalmıştı.

Geçtiğimiz gün, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'un da istifasını duyurmasıyla birlikte Konya'da Yeniden Refah Partisi'nin yönetiminde hiçbir belediye kalmamış oldu.

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