Meteorolojinin sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, saat 16.00 sıralarında etkisini artırdı. İlçenin Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde su baskınları meydana gelirken, çok sayıda sera ve portakal bahçeleri su altında kaldı.

Seralarda çalışan tarım işçilerinin de evleri suyla doldu. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, beraberindeki ekiplerle bölgede inceleme yaptı.

ARAÇTA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ BOTLA KURTARILDI

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan yoğun su birikintileri bazı araçları mahsur bıraktı. AFAD ekipleri araçta mahsur kalan Halit Özdamar adlı bir vatandaşı ise bot yardımıyla kurtardı.

Özdamar, "İki kişiydik, yolda mahsur kaldık. Aracı kenara çekmek zorunda kaldım. AFAD geldi kurtardı, Allah razı olsun" dedi.

KEMER'DE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 12 VATANDAŞ KURTARILDI

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesinde ise 2 yatalak kadın, 1 bebek, 4 çocuk ve 5 yaşlı erkek olmak üzere toplam 12 vatandaş evlerinde mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi. Mahsur kalan 12 vatandaş jandarma desteği ile bulundukları yerden alınarak güvenli bir alana çıkarıldı.