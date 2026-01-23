İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3686
  • EURO
    51,0445
  • ALTIN
    6908.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir ilimizi sağanak vurdu! Mahsur kalan sürücü botla kurtarıldı
Güncel

Bir ilimizi sağanak vurdu! Mahsur kalan sürücü botla kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım alanları zarar gördü, seralarda çalışanlarının evlerini su bastı. Araçlarıyla suda mahsur kalan bir sürücüyü ise AFAD ekipleri bot yardımıyla kurtardı.

IHA23 Ocak 2026 Cuma 07:22 - Güncelleme:
Bir ilimizi sağanak vurdu! Mahsur kalan sürücü botla kurtarıldı
ABONE OL

Meteorolojinin sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, saat 16.00 sıralarında etkisini artırdı. İlçenin Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde su baskınları meydana gelirken, çok sayıda sera ve portakal bahçeleri su altında kaldı.

Seralarda çalışan tarım işçilerinin de evleri suyla doldu. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, beraberindeki ekiplerle bölgede inceleme yaptı.

ARAÇTA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ BOTLA KURTARILDI

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan yoğun su birikintileri bazı araçları mahsur bıraktı. AFAD ekipleri araçta mahsur kalan Halit Özdamar adlı bir vatandaşı ise bot yardımıyla kurtardı.

Özdamar, "İki kişiydik, yolda mahsur kaldık. Aracı kenara çekmek zorunda kaldım. AFAD geldi kurtardı, Allah razı olsun" dedi.

KEMER'DE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 12 VATANDAŞ KURTARILDI

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesinde ise 2 yatalak kadın, 1 bebek, 4 çocuk ve 5 yaşlı erkek olmak üzere toplam 12 vatandaş evlerinde mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi. Mahsur kalan 12 vatandaş jandarma desteği ile bulundukları yerden alınarak güvenli bir alana çıkarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.