Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni görevleriyle ilk kez MGK'ya katılacak.

EN SICAK GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Toplantının en sıcak gündem maddesi Gazze'de olacak. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının bölgedeki etkileri ve sona erdirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE"DE SON DURUM

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ve silah bırakma faaliyetlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.