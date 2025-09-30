İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5928
  • EURO
    48,8878
  • ALTIN
    5099.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bir ilk yaşanacak! Kritik MGK toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak MGK toplantısında terörle mücadelede son durum ve Gazze konusu ele alınacak. Ayrıca bu toplantı, Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri komutanlarının yeni görevlerindeki ilk buluşması olacak.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 13:29 - Güncelleme:
Bir ilk yaşanacak! Kritik MGK toplanıyor
ABONE OL

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni görevleriyle ilk kez MGK'ya katılacak.

EN SICAK GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Toplantının en sıcak gündem maddesi Gazze'de olacak. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının bölgedeki etkileri ve sona erdirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE"DE SON DURUM

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ve silah bırakma faaliyetlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

  • Milli Güvenlik Kurulu
  • Erdoğan
  • mgk toplantısı
  • gazze
  • terör

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.