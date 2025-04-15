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  • 'Bir insanın üzerinden geçmiş olabilirim' ihbarı ile harekete geçtiler
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'Bir insanın üzerinden geçmiş olabilirim' ihbarı ile harekete geçtiler

Yolcu otobüsü şoförünün jandarmayı arayarak 'bir insanın üzerinden geçmiş olabileceğini' söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, karayolunda bulunan cesedin kimliğini tespit etti.

IHA15 Nisan 2025 Salı 12:04 - Güncelleme:
'Bir insanın üzerinden geçmiş olabilirim' ihbarı ile harekete geçtiler
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Korkunç olay, önceki gün saat 22.00 sularında Sivas-Erzincan karayolunda meydana gelmişti.

Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsünün şoförü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulunmuş konu ile ilgili inceleme başlatılmıştı.

Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanılmış, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatılmıştı.

Yapılan incelemeler sonucu cesedin 37 yaşındaki Hüseyin Karakaya'ya ait olduğu tespit edildi. Yıldızeli Bakımevinde kaldığı öğrenilen Karakaya'nın tedavi amaçlı Sivas'a gittiği bilgisine ulaşıldı.

Hakkında kayıp ihbarı bulunan Hüseyin Karakaya'ya M.C. idaresindeki 28 ACC 948 plakalı hafif ticari aracın çarptığı ve daha sonra yolcu otobüsünün üzerinden geçtiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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