Bir iş yerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

AA 06 Nisan 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 12:22

Alınan bilgiye göre, Gerger Caddesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, silahla vurulan Selim Üngün olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Ali Üngün ise 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Selim Üngün'ün cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

