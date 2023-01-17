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Bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs aynı gün yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 16:13 - Güncelleme:
Bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs aynı gün yakalandı
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Olay, 15 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese giderek hırsızı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde hırsızlık olayını Y.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Y.A., aynı gün polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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