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Bir istifa daha geldi: Cumhuriyet Gazetesi'ndeki rüşvet skandalı büyüyor

Fondaş Cumhuriyet Gazetesi'ndeki rüşvet skandalı sonrası sular durulmuyor. Gazete yönetimi tarafından sansürlendiğini söyleyerek görevden alındığını ileri süren Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollavesioğlu'nun ardından Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi de istifa etti.

20 Haziran 2023 Salı 19:36 - Güncelleme:
Bir istifa daha geldi: Cumhuriyet Gazetesi'ndeki rüşvet skandalı büyüyor
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Cumhuriyet gazetesinde yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları"na yönelik tartışmalar sürerken, bir istifa daha geldi.

"YAŞANANLAR ETİK DIŞI"

Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi, gazetede yaşanan etik dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmelerden dolayı istifa ettiğini açıkladı.

Büyüksipahi, istifa metninde şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 5 yıldır büyük bir özveri, bağlılık, aidiyet hissiyle çalıştığım, ekibimle birlikte sağladığımız her başarıda mutluluk duyduğum cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmenliği görevimden ve Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. İstifamın başlıca sebebi gazetemizde yaşanan etik dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmelerdir. Son günlerde kamuoyunun yakından takip ettiği ve Cumhuriyet'e büyük zarar veren olayla Cumhuriyet gazetesi yazı işleri emekçilerinin ilgisi yoktur. Bilgileri dışında gerçekleşmiştir.

"BU YAPILANLAR SUÇTUR"

Kendilerini halka ait Cumhuriyet'in sahibi zannedenlere, tüm açıklığıyla ortaya saçılan ve Cumhuriyet'te gerçekleştiği için derinden üzen etik dışı eyleme, çeşitli ilkesizliklere ve yaşananlara kayıtsız kalmak mümkün değildir. Sorumluları belli bu etik dışı eylemden haberdar olup hiçbir şey yaşanmamış gibi yolsuzluk haberi üretmek mümkün değildir. Etik dışı eylemi hamaset dolu yazılarla aklamaya çalışanlara, yaşananları görmezden gelmeye çalışanlara kayıtsız kalmak mümkün değildir. Bu yapılanlar suçtur, etik değildir. Onaylanamaz, saygı duyulamaz. Bu anlayışla birlikte yürünemez. Söz konusu eylem tartışmaya kapalı bir şekilde doğrudur ve ortaya çıktığı andan itibaren utanca neden olmuştur."

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